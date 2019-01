Juve, Allegri: «La squadra mi è piaciuta. Ronaldo? Troppa fretta di segnare»

Max Allegri ha parlato dopo la partita vinta dalla Juventus contro il Chievo. «La squadra ha fatto una buona partita, i ragazzi si sono dimostrati maturi, creando tanto e rischiando solo sul colpo di testa di Meggiorini. Un altro successo fondamentale, che è un successo in meno verso la rincorsa allo scudetto. L’errore di Ronaldo? Capita, ma stamattina in allenamento ne aveva sbagliato uno dalla stessa parte.... Lui cercava il gol. E, nel primo tempo, lo ha cercato con troppa fretta. Con Kean invece ho parlato stamattina e ha bisogno di crescere. Sa fare gol, ma deve migliorare anche in tante altre cose. Avrà spazio e secondo me non deve lasciare la Juve, stasera non era il caso di cambiare l’assetto». © RIPRODUZIONE RISERVATA