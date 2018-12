Juve, Allegri: «Vogliamo il primo posto nel girone». Szczesny: «Giocherei anche sulla sabbia»

«Terreno sintetico? Cambia, ma io la Champions la giocherei anche sulla sabbia». Szczesny scherza sul terreno dello Stade de Suisse di Berna, teatro della sfida di domani tra Juventus e Young Boys. «La palla va più veloce - ha aggiunto -, ma domani dobbiamo conquistare il primo posto, fondamentale. L'abbiamo meritato e dobbiamo confermarlo domani, così aspetteremo sorteggio con più tranquillità».

Con le dovute proporzioni, lo Young Boys si può considerare la Juve svizzera: primo posto nella Super League con 19 punti di vantaggio sul Basilea e 46 punti conquistati su 51 disponibili, ecco perché alla vigilia dell’Inter Max Allegri aveva lo sguardo già fisso sulla Champions. Con il Manchester United a 2 punti i bianconeri non possono fare calcoli, il secondo posto del girone sarebbe un mezzo passo falso. “Dobbiamo fare una partita seria e sono sicuro che la faremo – le parole di Allegri alla vigilia -, se non affronti le partite con il giusto rispetto per l’avversario rischi di uscirne con le ossa rotte. E’ più importante dell’Inter perché ci giochiamo il primo posto del girone, e più difficile perché affrontiamo una squadra che in casa concede poco e crea tanto. Se arriviamo primi evitiamo le top come Bayern, Real, Barcellona e City, ma poi dai quarti sarà una Champions difficilissima. Matuidi andrà in panchina, Pjanic giocherà così come Bentancur. Emre Can? Cercherò di dargli minutaggio a gara in corso, Alex Sandro non partirà dall’inizio. Chiellini riposa, meglio non rischiare il suo polpaccio sul sintetico, al suo posto gioca Rugani in coppia con Bonucci. Davanti Ronaldo gioca, avrebbe riposato se non fosse stata una partita decisiva, dovrò scegliere gli altri che lo affiancheranno. Qualcuno riposerà perché c’è il derby, Douglas Costa e Bernardeschi? Si stanno riprendendo alla grande, daranno una mano o dall’inizio o a gara in corso”.