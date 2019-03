Juve, Allegri: «Sono stato a cena con Agnelli, a fine anno discutiamo»

La mossa a sorpresa di Max Allegri, alla vigilia dell’Udinese, spazza via le nubi sulla Continassa, almeno momentaneamente. “Io e Andrea Agnelli ci siamo visti ierisera. Un faccia a faccia a cena, ho letto di mie dimissioni, litigi con il presidente, mi sembrava di essere su “Scherzi a Parte”. Due persone intelligenti dopo 5 anni di convivenza stanno costruendo qualcosa di importante, ma è possibile che con 16 punti di vantaggio e gli ottavi di Champions da giocare un allenatore voglia dare le dimissioni? Non c’è stata nessuna discussione e nemmeno una litigata. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che del rinnovo di contratto parleremo a stagione finita. Ricordo a tutti che cinque anni fa, quando sono arrivato, c’era paura di non passare il girone. Vincere e continuare a vincere è una cosa straordinariamente difficile. La Juve ha una base solida importante che le permetterà di giocare la Champions ogni anno”.

CONTE E ZIZOU – “Le voci mi scivolano addosso. Con 16 punti di vantaggio in campionato e gli ottavi di Champions da giocare secondo voi si deve cambiare allenatore? Le critiche fanno parte del gioco. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Chi lo vede mezzo vuoto credo abbia anche problemi nella vita. Tra me e Agnelli i rapporti sono in totale sintonia anche per il futuro, ma tempo al tempo. Abbiamo parlato di presente e futuro. Vogliamo celebrare i trofei e poi parleremo di rinnovo. Non ho mai detto che volevo andare via, come lui non ha mai detto che manderebbe via l’allenatore”.

KEAN TITOLARE – “Ci servono altre vittorie per la sicurezza dello scudetto, Dybala sta molto meglio, Mandzukic stamattina si è allenato a parte come Paulo ma stanno meglio, Ronaldo parte dalla panchina. Bonucci e Chiellini non giocano per turnover. Cancelo e Pjanic sono squalificati. Douglas è in netto miglioramento ma per l’Atletico. Kean? Ha molte probabilità di giocare. Barzagli è fresco come una rosa, i vecchi cavalli non hanno bisogno di corse di rientro”.

CR7 – “Nervosismo? A Napoli il secondo tempo non è stato bello. Abbiamo giocato in difesa per portare a casa un campionato contro un Napoli che sta facendo grande stagione”.

FESTA SEGRETA – “Il Gossip ha fatto bene in un momento di tristezza. Non faccio il guardiano, sono grandi e vaccinati, la cosa ha dato un po’ di brio all’ambiente. Hanno fatto bene a divertirsi e abbiamo vinto quindi ha portato fortuna. Non ci sarà il ritiro stasera, ma non faranno festa; sono responsabili”.

