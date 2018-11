Juve, Allegri: «Stavolta evitiamo di dormire...»

Il Valencia non è più quello dimesso dell'andata, ora è convinto ed è diventato pericoloso. »Non dovremo di sicuro ripetere l'errore fatto con il Manchester United, quando ci siamo addormentati negli ultimi 5'«, è il chiaro monito di Allegri. Contro il Valencia la Juventus vuole chiudere la questione qualificazione cercando almeno il pareggio che significherebbe passaggio agli ottavi di Champions. »Sarà una partita difficile, loro hanno perso una sola volta nelle ultime 10 partite - spiega il tecnico bianconero -. Hanno la possibilità di tenere vivo il passaggio del turno«. Un'altra prova di maturità per la Juventus, inserita dal suo allenatore nel gruppo di inseguitrici alla favorita Barcellona: »Le valutazioni non si fanno per quello che stanno facendo adesso, troppo facile dire ora che la Juve e il City sono favorite. Dietro ai blaugrana ci sono tre squadre, tra cui noi, che ambiscono a vincere«. Discorsi prematuri, la stagione delle grandi squadre non è un monolite inscalfibile ma un lungo cammino, fatto di piccoli passi tra il campionato e le coppe europee cercando di evitare le trappole disseminate sul percorso: »Non ci preoccupa il Valencia, lo rispettiamo perché è in un buon momento, è solido. Marcelino ha detto che proverà a vincere? Ha ragione, l'unico risultato per potersi giocare l'ultima partita con il Manchester è la vittoria«.

Con De Sciglio in dubbio »dopo una botta presa in allenamento«, e gli assenti Emre Can, Bernardeschi e Khedira, Allegri riproporrà Dybala in avanti, coniando un nuovo modulo decisamente difficile da decifrare: »Giocheremo con il 4-3 e poi vediamo il casino che facciamo davanti - spiega tra il serio e il faceto il tecnico bianconero -. Ronaldo? Preferisco che si esprima come in questo periodo, sta facendo grandissime cose, ha giocate che ci permettono di sfruttarlo per fare gol«. Da un grande attaccante contemporaneo a un bomber del passato, Gianluca Vialli, presente nell'ultima Juve che alzò la Champions nel 1996 e oggi in lotta contro un tumore: »Si sta confermando il combattente che era anche in campo. Nella vita nessuno ti regala niente, quando ci sono queste partite difficili da giocare ci vuole grande carattere e grande voglia di sconfiggere l'avversario. Luca ce la farà«. La sfida tra Juventus e Valencia avrà un sapore speciale per Joao Cancelo, ex del match dopo aver giocato tre anni con i 'murcielagos': »La partita con il Manchester è stata strana - spiega il terzino portoghese -, abbiamo avuto diverse occasioni, giocato meglio di loro ma non siamo riusciti a vincere. Il Valencia è una grande squadra, affrontarla è qualcosa di speciale per me: ma ora rappresento la Juventus, abbiamo bisogno di un punto per passare e faremo di tutto per vincere«.



