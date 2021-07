Juventus, Agnelli dà il via alla nuova stagione: «Con la Uefa vogliamo il dialogo, non abbiamo paura di minacce»

Giovedì 1 Luglio 2021, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 15:19

Prende ufficialmente il via la nuova stagione della Juventus, con la conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma dell’area sportiva. Accanto al presidente Agnelli e il vice Nedved, il nuovo Amministratore Delegato Area Football Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, Football Director che raccoglie l’eredità di Paratici.

Andrea Agnelli conferma le perdite stimate di circa 320 milioni di euro nel triennio causa pandemia e l’aumento di capitale fino a 400 milioni di euro, poi l’affondo sulla Superlegue: «Abbiamo ricevuto da Uefa la lettera di ammissione alla Champions del prossimo anno, non posso che ricordare che da parte nostra c’è la volontà di un dialogo per affrontare i problemi del calcio europeo, non abbiamo paura delle minacce che sono state fatte negli ultimi mesi. La nostra azione legale porterà risultati soddisfacenti, ma il vero successo sarà quando si tornerà al dialogo nell’interesse di tutti. Con Ceferin ho sempre avuto ottimi rapporti, il tempo aggiusterà ogni disguido».

Sulla questione CR7 ha poi discusso proprio Cherubini: «Ronaldo? Nessun segnale da parte sua, non c’è stato segnale di trasferimento e nemmeno dalla Juventus. La scorsa stagione ha fatto 36 gol, siamo contentissimi che lui possa aggregarsi alla squadra il 14 luglio con tanti nazionali ancora assenti»

Poi qualche considerazione di Maurizio Arrivabene sugli obiettivi della società nell'immediato futuro: «Se una squadra vince diventa automaticamente bella, stesso esempio per la Ferrari. Se perdi puoi essere bellissimo ma lo sei molto meno».