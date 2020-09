Juve, affondo per il centravanti: Suarez studia l’italiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore caldissime per la, in gioco su diversi tavoli e pronta a piazzare l’affondo decisivo per il nuovo centravanti da regalare a Pirlo. Aspettando novità sul fronte Dzeko (bloccato dalla Roma, che a sua volta attende Milik), Paratici accelera per. Il Pistolero è il più affascinante per sostituire Higuain e al momento il più probabile, ma sarà una corsa contro il tempo. Nei prossimi giorni, infatti, l'uruguiano sosterrà l’esame di italiano per il passaporto comunitario mentre il vice presidentetratterà in parallelo l’indennizzo/buonuscita con il, mediando tra la richiesta dell’attaccante di un anno di stipendio e l’offerta dei catalani di svincolarlo a zero. Accordo totale su tutto il resto: contratto di due anni più opzione per il terzo a 10 milioni netti a stagione, e la maglia numero 9 ad attenderlo nello spogliatoio dello Stadium.