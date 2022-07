Juric e Vagnati choc, violento scontro nel ritiro del Torino: insulti e spintoni. Il video sui social

Nervi tesi in casa Torino fra l'allenatore Ivan Juric e il direttore tecnico Davide Vagnati. Nel ritiro di Waidring, in Austria, è andato in scena un acceso confronto che qualcuno dal vicino hotel è riuscito a riprendere e postare sui social. I due si sono affrontati a muso duro nel parcheggio dell'albergo che ospita la squadra, divisi a fatica dal team manager Marco Pellegri, e si sono insultati a vicenda. Il club granata sta provando ad accelerare sul mercato in entrata, ma l'allenatore croato è scontento per non aver ancora ricevuto i rinforzi richiesti e questo potrebbe aver portato al diverbio.

Juric contro Vagnati: cosa è successo

Nel video si sente Vagnati urlare all'allenatore: «Non sei un ca**o di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto. Come ce l'ho io di te devi avere rispetto, hai capito testa di ca**o. Abbi rispetto di chi difende sempre agli occhi di quel testa di ca**o. E io ti difendo sempre! Testa di min**ia». La risposta di Juric: «Tu non fai un ca**o, sei un imbecille di me**a. Vattene a cagare, vattene a cagare imbecille, vaffanc**o. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l'ho. Pensa a lavorare...».