Juric: «Meritavamo di vincere». Giampaolo: «Siamo stati all'altezza»

Un pareggio per interrompere la serie negativa di entrambe le genovesi ma Ivan Juric non è soddisfatto. «Una partita giocata così la devi vincere. Sono orgoglioso dei miei ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita. Quando giochi un derby così lo devi vincere. Siamo stati nettamente superiori su tutto». Non si capacita il tecnico croato che ancora non è riuscito a vincere dal suo ritorno sulla panchina rossoblù ed ha conquistato questa sera il terzo pareggio in sei gare. «Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed anche sul gol subito eravamo pronti ma non siamo stati abbastanza bravi. Abbiamo subito gol sull'unico tiro che hanno fatto. Per il resto la partita l'abbiamo fatta tutta noi».

Un pareggio che muove la classifica e fa ben sperare per il futuro del Genoa. «Da quando sono arrivato, esclusa la gara con l'Inter , la squadra ha sempre fatto bene ed ogni volta ha fatto un passo in avanti. Un derby giocato così dal Genoa penso che non si vedesse da tempo. Questi ragazzi hanno forza e talento e oggi ho visto dei passi in avanti su tutto».



Una Sampdoria capace di interrompere la serie negativa di sconfitte e di gol subiti. «In cinque derby non ho mai perso - ha sottolineato Giampaolo - tre vittorie e due pareggi. Arrivavamo a questa sfida da tre sconfitte con undici gol subiti, risultati che lasciano nella testa dei giocatori delle scorie e il derby è sempre una partita pesante. In realtà giochi due gare:una per interrompere la serie negativa e l'altra per giocare il derby».

Giampaolo però alla fine è soddisfatto. «Siamo partiti molto bene, anche al di là delle mie aspettative, ma dopo aver subito il gol è stato come se fossero tornati i fantasmi delle ultime partite. Oggi non era facile stare dentro alla battaglia ma siamo stati all'altezza». Tra i migliori in campo Audero e Quagliarella. «Audero è un freddo e migliora gara dopo gara,senza contare che per lui era il primo derby. Fabio queste partite le sa giocare. Anzi probabilmente gioca meglio queste di altre. Lui ha bisogno di questa carica di adrenalina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA