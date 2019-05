Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tocca alla Romulea, una delle società storiche della capitale, rompere l'egemonia. Dopo cinque anni di finali sempre uguali a se stesse (ovvero con in campo sempre Tor di Quinto e Vigor Perconti) i giallorossi spezzano l'equilibrio instaurato da questi due club e si prendono il titolo regionale degli Under 19.Nella finale giocata a Cerveteri (stadio Enrico Galli) la squadra di Feroce fa suo il match, rimasto in equlibrio (sullo 0-0) fino a 10' del secondo tempo supplementare, quando Belardo, con un grande destro, infila la porta della Vigor Perconti, segnando il gol che consegna la coppa alla Romulea. Per la Vigor Perconti (che ha giocato l'ottava finale consecutiva, record ora condiviso con il Tor di Quinto) è la terza sconfitta in finale, dopo quelle del 2016-17 a Tivoli e del 2017-18 ad Albano. La Romulea, già sabato scenderà in campo per giocare il primo incontro della fase nazionale per l'assegnazione dello scudetto.