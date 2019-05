© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo tre anni non sarà Vigor Perconti-Tor di Quinto la finale per l'assegnazione del titolo regionale Juniores. Il tabellone degli abbinamenti e i piazzamenti in classifica avevano già scongiurato, in avvio di play-off, l'abbinamento che ha messo di fronte, le protagoniste degli ultimi tre anni, nella gara di semifinale, giocata al centro sportivo della Vigor. Match che è finito 1-1 anche dopo i tempi supplementari, e questo è bastato alla Vigor per accedere alla finale, avendo avuto un piazzamento migliore in campionato (ha vinto il proprio girone, mentre il Tor di Quinto è arrivato secondo).La Vigor Perconti, all'ottavia finale di fila, affronterà, martedì prossimo (data anticipata per esigenze della Lega Nazionale Dilettanti) la Romulea, che ha vinto il girone A della Juniores e battuto 2-1 la sorpresa Atletico Vescovio, nella semifinale giocata al campo Roma. La gara si giocherà al campo Enrico Galli di Cerveteri, con inizio alle ore 16.