Champions, Mourinho: «La rimonta del Liverpool è firmata Klopp»

Mourinho incorona Klopp. Di solito il portoghse fatica a elogiare o comunque a parlar bene dei colleghi. Lo show di Alfield, a quanto pare, lo ha però impressionato al punto di predere la parola per esaltare il tedesco dei Reds. «La rimonta di ieri per me ha un solo nome: Klopp. Non è una questione di filosofia di gioco o di tattica, ma di cuore, anima, dell'empatia che Jurgen ha costruito all'interno del suo spogliatoio. Rischiavano di chiudere una stagione fantastica senza titoli, ma ora sono a un passo dal titolo di campioni d'Europa». Sono le parole di elogio per il tecnico tedesco del Liverpool di José Mourinho intervenuto ai microfoni di beIN Sport dopo il clamoroso 4-0 del Liverpool contro il Barcellona che ha regalato agli inglesi la finalissima di Champions League. «Non me l'aspettavo. Avevo detto che era impossibile, ma Anfield è il luogo ideale per trasformare l'impossibile in possibile -prosegue il tecnico portoghese-. La Champions? Klopp la meriterebbe perché sta facendo un lavoro fantastico. Se manca un giocatore non piange. Gioca 50-60 partite a stagione e non si lamenta come fanno altri tecnici, la sua mentalità è questa».

