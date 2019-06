Nazionale, Jorginho: «Sarri alla Juve è un tradimento per i napoletani». Emerson: «sarei contento di lavorare ancora con Spalletti»

«Quella di sabato sarà una gara complicata, ci obbligherà a correre, ma andremo là per vincere, un successo in trasferta ci serve ed è importante per le nostre qualificazioni europee. Del Chelsea - ha proseguito il centrocampista di origini brasiliane - vorrei trasmettere alla Nazionale la voglia di vincere giocando sempre in attacco e senza mai paura».



«Sarei contento se dovessi tornare a lavorare insieme a Spalletti, è un allenatore fantastico e una grande persona». È quanto ha detto Emerson Palmieri parlando del tecnico che lo ha lanciato nella Roma e che adesso, dopo il divorzio dall'Inter, è senza panchina. «Personalmente non posso che ringraziarlo per sempre - ha aggiunto l'esterno brasiliano naturalizzato italiano, da ieri in ritiro con gli azzurri a Coverciano - se dovesse capitare di ritrovarci sarei felice».

Ultimo aggiornamento: 16:44

alla? I tifosi napoletani lo hanno nel cuore, normale che potrebbero arrabbiarsi e viverla come un tradimento». Cosìcommenta a Coverciano le voci che accostano il tecnico toscano al club bianconero. «Per la stagione fatta tra difficoltà e soddisfazioni, la vittoria in Europa League e i risultati in campionato Sarri dovrebbe restare al- ha aggiunto- anche se nel calcio bisogna sempre guardare avanti». Per entrambi: «Sarri esi somigliano perché entrambi amano il gioco offensivo».