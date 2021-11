John Elkann all'Investor Day Exor: «La Juventus collabora e confida di poter far piena luce sulle indagini in corso»

«Juventus collabora e confida di poter far luce sulle sulle indagini in corso». John Elkann è intervenuto durante l’Investor Day Exor per parlare anche delle ultime vicende che hanno coinvolto la società bianconera. «Per quanto ci riguarda come Exor, sono fiducioso nell'operato della magistratura. La Juventus ha un nuovo cda, un nuovo ad e un nuovo ds così come un nuovo allenatore. Stanno affrontando, loro con il presidente e il vicepresidente, un momento di difficoltà come ne capitano, e sono convinto che il futuro della Juventus sarà importante come la sua storia. È una grande società e c'è la volontà che resti tale. Cristiano Ronaldo è stata un'operazione importante per Juventus. Sappiamo però anche che il contesto che la Juventus e il calcio hanno vissuto negli ultimi anni ha impattato sotto molti aspetti».

