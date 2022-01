Roma, Joao Sacramento non è più il vice di Mourinho: al suo posto Salvatore Foti

ROMA - Joao Sacramento non è più il vice di Mourinho. Il suo posto è stato preso da Salvatore Foti. Classe ‘88, passato da attaccante nell’Acireale, Venezia e Sampdoria, ha smesso presto con il calcio giocato per intraprendere la carriera di allenatore. Nel 2016 ha fatto parte dello staff di Giampaolo alla Sampdoria e poi ha seguito il tecnico al Milan e al Torino. Da Trigoria trapela come l’avvicendamento sia da considerare la semplice chiusura di un percorso al termine dell'anno solare e non nasconda nessuno screzio. Singolare comunque che accada a metà stagione. Sacramento in estate aveva ricevuto delle offerte e una proposta concreta del Bordeaux ma aveva declinato per iniziare l’avventura insieme a Mourinho nella Roma. Percorso che s’interrompe dopo 6 mesi.

