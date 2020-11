Jimenez, frattura del cranio: operato nella notte

È stato operato nella notte Raul Jimenez, l'attaccante del Wolverhampton uscito ieri dopo un violento scontro aereo con David Luiz, nella gara della sua squadra contro l'Arsenal. Il calciatore ha riportato una frattura al cranio, così come scrive la società inglese che ha appena diramato una nota stampa. "Raul è a suo agio dopo un'operazione subita la scorsa notte" scrivono i Wolves e, da allora, "ha visto la sua compagna Daniela e adesso sta riposando. Rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni e nel frattempo inizierà la fase di recupero". Nel comunicato il club ha voluto ringraziare "lo staff medico dell'Arsenal, i paramedici del servizio allo stadio, il personale ospedaliero e i chirurghi, che grazie alla loro tempestività e alla loro abilità sono stati di enorme aiuto". Adesso si chiede "un momento di tranquillità e di privacy per Raul. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute verranno rese note a tempo debito". Condizioni stabili quindi per il messicano dopo che ieri ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Era il 16' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, c'è stato il violento impatto aereo con conseguenze importanti per il calciatore. David Luiz era tornato in campo, mentre Jimenez dopo 10 interminabili minuti in cui non aveva dato nessun segnale di ripresa, era stato portato via dal terreno di gioco per essere immediatamente trasportato in ospedale. È anche servito il supporto dell'ossigeno per stabilizzare in quei frangenti le condizioni. Le immagini sono paurose. E la fattura al cranio riportata dalla punta sottolinea come l'impatto sia stato incredibilmente forte. E che poteva avere conseguenze peggiori.



