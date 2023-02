Chi è Jakub Jankto, il coming out dell'ex di Udinese e Samp: «Sono gay, non voglio più nascondermi»

Un messaggio potente che scuote le fondamenta di un mondo del calcio spesso in ritardo su tematiche delicate e d’attualità come in questo caso. Una prima volta che potrebbe fare giurisprudenza in una Serie A vissuta da protagonista dal ceco Jakub Jankto, tra Ascoli, Udinese e Sampdoria. Il centrocampista dello Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ha pubblicato il suo video di coming out sui social.

Jankto, il coming out sui social

«Ciao, sono Jakub Jankto. Sono gay e non voglio più nascondermi - le sue parole - Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi».

Non si tratta dell'unico caso di ex calciatori di Serie A: l'ex Lazio Thomas Hitzlsperger aveva già fatto coming out nel 2014, ora Jankto, centrocampista ancora in attività, potrebbe essere l'esempio per molti altri.