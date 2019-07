James, il futuro è più azzurro, de Ligt-Juve si fa a 65 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

James Rodriguez gioca già con il Napoli. Una foto diventata virale che ritrae il calciatore a torso nudo insieme ad altri amici con indosso la terza maglia della squadra azzurra, quella dei portieri, ha letteralmente acceso la tifoseria partenopea. Napoli colombiano recita la didascalia dell’immagine con protagonista anche David Ospina, portiere della formazione di Ancelotti nonché fratello dell’ex moglie di James. Intanto la trattativa tra la società di De Laurentiis e il Real è entrata nella fase finale, e la conferma arriva proprio dal viaggio del ds Giuntoli a Madrid. Un blitz organizzato per incontrare Jorge Mendes, agente del fantasista colombiano che in questi mesi ha portato avanti la trattativa con il Real Madrid, e chiudere definitivamente l’operazione voluta soprattutto da Ancelotti. Forte del sì del calciatore, corteggiato da qualche settimana pure dall’Atletico Madrid, il dirigente azzurro ha proseguito così la negoziazione impostata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, per un totale di circa 42 milioni. Il presidente Perez è però alla ricerca di maggiori garanzie economiche: i vari attori dell’affare hanno ragionato anche su una formula diversa con modalità di pagamento più gradite.NINJA AI SALUTI, NEYMAR PURENon solo James Rodriguez: nelle ultime ore il Napoli ha bloccato il centrocampista del Fenerbahce, Elmas (18 milioni di euro). Viaggia spedito pure l’affare de Ligt-Juventus. I bianconeri contano di chiudere con l’Ajax sulla base di circa 65 milioni di euro entro questa settimana, proprio nei giorni in cui sono attese novità sul fronte Bonucci. Il suo agente Lucci, lo stesso di Cuadrado e Perin, ha avuto dei contatti con il ds Paratici per approfondire il futuro del centrale di Viterbo, richiesto da City e Psg. Restando in casa Psg, Leonardo ha commentato il caso Neymar, assente ingiustificato al ritiro dei francesi e desideroso di tornare al Barcellona. «Può partire in caso di offerta convincente», le parole del ds dei transalpini. Da Parigi a Milano: Alessandro Beltrami, procuratore di Nainggolan e Barella, ha incontrato ieri l’ad Marotta per il passaggio di consegne tra i suoi assistiti. Il primo, nel mirino del Dalian Yifang e dello Shanghai Shenhua, lascerà infatti l’Inter, mentre il secondo vestirà a breve nerazzurro: la società sarda e quella interista hanno raggiunto un accordo sui 45 milioni per il cartellino del ragazzo. Chiusura sulla Sampdoria: Di Francesco aspetta l’ex Inter Murillo per la difesa.