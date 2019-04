James Rodrugez è diventato comunitario, può tornare al Real Madrid

Da nove anni in Europa, James Rodriguez è diventato un calciatore 'comunitariò. A rivelarlo è lo spagnolo 'El Confidencial' secondo cui l'attaccante colombiano, ora in forza al Bayern Monaco ma di proprietà del Real Madrid, si è recato oggi in Spagna per iscriversi nel Registro Civile della capitale spagnola. Con questo atto, James Rodriguez, arrivato al Porto nel 2010, può giocare in qualsiasi squadra nell'Unione europea senza occupare posti da 'extracomunitariò. Un'opzione in più sia per il Bayern Monaco (che ha il diritto di opzione sull'acquisto definitivo), sia per il Real che conoscerà il prossimo 15 giugno la decisione del club bavarese se versare i 42 milioni pattuiti. Per ora, comunque, il ritorno del colombiano al Bernabeu non sembra essere una priorità, semmai una buona pedina di scambio o il 'cash' per arrivare a Eden Hazard, il preferito di Zinedine Zidane. Secondo Sky Sports Uk, ad esempio, per arrivare al talento del Chelsea, valutato 150 milioni, il Real potrebbe sacrificare Rodriguez e Kovacic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA