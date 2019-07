James Rodriguez: l'Atletico Madrid fa sul serio, serve rilancio di De Laurentiis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proposto senza successo anche al Milan, in caso di addio di Donnarrumma,sta per lasciare l’Italia. Il portiere bianconero, chiuso dal neo secondo Buffon, ha infatti una trattativa avviata con il Benfica, intenzionato a soddisfare le richieste della Juventus per il cartellino (15 milioni di euro). I contatti sono continui: se tutto procederà secondo i programmi, già nei prossimi giorni l’ex Genoa potrebbe partire per il Portogallo.è invece atteso a ore a Torino. La Juventus ha organizzato per martedì le visite mediche del centrale olandese.A Madrid – ma soprattutto a Dimaro dove è in ritiro il Napoli – tiene invece banco la telenovela. L’Atletico Madrid ha alzato il pressing ed è pronto ad acquistare a titolo definitivo il calciatore, come preteso dal presidente Florentino Perez. Il Napoli rischia così di disperdere il vantaggio guadagnato in questi due mesi, ma tutto dipenderà dalle prossime mosse di De Laurentiis. Tradotto: se entro la prossima settimana il patron dei campani non cambierà la formula proposta (prestito con diritto di riscatto), allora l’obiettivo principale del tecnico Ancelotti rischia di allontanarsi definitivamente. Resta invece ad un passo il centrocampista del Fenerbahce, Elif Elmas.