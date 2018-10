© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un balzo poderoso in classifica. Dall’ultimo posto fino ad arrivare a soli tre punti dalla seconda posizione e dai play-off. Un girone B sempre più pazzo che nel giro di 90’ ha permesso all’Itri di battere di misura la Virtus Nettuno Lido grazie al sigillo del suo bomber Luigi Di Roberto, al terzo centro stagionale. Quarto risultato utile per gli aurunci, che hanno dimenticato in fretta l’amara gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia. «Dopo due pareggi consecutivi servivano i tre punti e sono arrivati con pieno merito – commenta il tecnico Giorgio Minieri - Il campionato è molto equilibrato e incerto e penso che lo sarà fino alla fine. Dagli otto punti del Grifone ai dodici punti ci sono ben undici squadre. Contro il Nettuno ho visto una squadra molto determinata, scesa in campo con la giusta cattiveria agonistica». Il Sora domina dall’alto dei suoi 21 punti (6 successi e tre pareggi) restando l’unica imbattuta insieme alla Cavese, ma poi dietro c’è tanta bagarre. Domenica c’è la trasferta insidiosa di Morolo (seconda della classe in compagnia di altre quattro compagini) e poi il ritorno al Comunale contro la Nuova Florida: tre giorni chiave per capire il reale potenziale di un Itri che, seppur senza l’ex Terracina Matteo Campobasso (out per infortunio), punto di riferimento nel reparto difensivo, vuole ambire ad obiettivi importanti.