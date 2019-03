© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre su tre. La svolta dell’Itri è arrivata puntuale dopo il passaggio di consegne in panchina da Giorgio Minieri a Marco Ghirotto. Terza affermazione consecutiva, un gioco pratico e incisivo e ora la salvezza non è più una chimera. Trentasei punti collezionati in 27 giornate e un vantaggio di +3 sulla zona rossa. Anche il Morolo si è dovuto arrendere alla voglia famelica dei biancazzurri trascinati come al solito dal tandem offensivo Onorato-Di Roberto. Diciassette reti in due sulle 31 totali realizzate dagli aurunci, a dimostrazione che il gioco verte tantissimo sulla premiata ditta.Il periodo nero è alle spalle, come conferma mister Ghirotto: «Bravi i ragazzi che hanno recepito al volo i miei consigli. Quando il gruppo è ben costruito diventa tutto molto più semplice. Suggerisco i miei modi e i risultati stanno arrivando. Tutti devono svolgere il proprio compito esaltandosi nei loro fondamentali. Di Roberto? È un giocatore importante per noi, è bravissimo a concretizzare la nostra mole di gioco. Domenica andremo a Pomezia convinti di giocarcela a viso aperto. La salvezza è ancora lunga e sarà un finale ancora molto duro».