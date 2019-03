© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cura Marco Ghirotto sortisce i suoi effetti. Dopo il colpaccio in casa della Vigor Perconti, l’Itri ha centrato il bis nella seconda trasferta consecutiva e questa volta la vittima è stata la Virtus Nettuno, crollata sotto le reti di Onorato (8° centro), Di Roberto (7°) e dell’esterno offensivo iberico ex Gaeta Garcia che ci ha preso gusto a segnare. Un mese di marzo che si è inaugurato sotto i migliori auspici per i biancazzurri, che in un amen sono usciti dalla zona rossa balzando a +7 dalla retrocessione. Un gioco fluido, un gruppo compatto che sta risalendo la china dopo il periodo difficile vissuto tra gennaio e febbraio. E ora con il cambio di rotta la salvezza non sembra più un miraggio. E’ indubbiamente soddisfatto il tecnico ex Latina e Anzio, Ghirotto, arrivato nel sud pontino soltanto la scorsa settimana. «Ho trovato comunque una squadra in buona condizione. C’è tanta voglia di compiere quel balzo in avanti, le due vittorie esterne molto pesanti ci hanno regalato quel pizzico di fiducia e autostima che ci hanno permesso di rilanciarci. Abbiamo recuperato tutti i migliori giocatori, ora siamo al completo e domenica contro il Morolo puntiamo a sbloccarci anche dinanzi ai nostri tifosi».