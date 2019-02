© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il terzo ko nelle ultime quattro partite, ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la battuta d’arresto casalinga di domenica contro il Grifone Gialloverde. E’ costata carissima al tecnico ormai ex Itri Giogio Minieri, esonerato a dieci turni dal termine del campionato. Il 42enne originario di Terracina, ma che vive a Fondi, ha pagato i risultati altalenanti che hanno fatto sprofondare la compagine aurunca al quint’ultimo posto in classifica a quota 27, a +5 dalla retrocessione (Latina Sermoneta con 22 punti) e a tre lunghezze dalla salvezza diretta. Già scelto il sostituto.E’ il 54enne Marco Ghirotto, ex Latina (la città dove vive) e Anzio, che è stato presentato ufficialmente nella giornata odierna. «Ho accettato di guidare l’Itri in una fase delicatissima della stagione. Ci aspetta un compito duro ma non impossibile perché il gruppo ha tutte le carte in regola per ottenere la salvezza senza passare dai play-out. Una squadra che non merita la classifica attuale», sono state le prime parole di mister Ghirotto.