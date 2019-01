© RIPRODUZIONE RISERVATA

La reazione che tutti attendevano. Il ruggito dell’Itri è arrivato e questa volta in maniera fragorosa. Il 4-1 inflitto alla vice capolista Audace la dice lunga sulla prestazione perfetta sotto tutti i punti vista della compagine aurunca. Una vittoria (la sesta stagionale e la quarta casalinga) in rimonta, dopo l’iniziale vantaggio ospite, ma in un amen i biancazzurri hanno ribaltato il punteggio. «Abbiamo subìto all’inizio il loro palleggio - ammette il tecnico Giorgio Minieri – L’Audace è una squadra organizzata che merita la posizione che ha in classifica. Dopo venti minuti ci siamo riorganizzati ed è uscita fuori una grande Itri. Bravi anche i ragazzi che sono scesi in campo al posto degli infortunati». Quattro marcatori diversi: capitan Rossini, lo spagnolo Otero, il difensore Altobelli e l’esterno offensivo Onorato, che ha raggiunto a quota 6 il compagno di reparto Di Roberto. «Felice per la rete, ma contava dare un segnale dopo il ko di Ausonia – conferma l’attaccante ex Latina Sermoneta – Tre punti d’oro che ci permettono di tirare un sospiro di sollievo». La salvezza è distante una sola lunghezza, ma domenica c’è lo scontro diretto esterno contro il Lavinio Campoverde, che può valere per il futuro. L’Itri potrà contare su una difesa di ferro, la seconda del girone B con 20 gol incassati: meglio ha fatto soltanto la capolista Tor Sapienza (11).