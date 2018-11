© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pari che sposta di poco gli equilibri in classifica. L’Itri è tornato dalla trasferta di Cave con un punticino prezioso in ottica salvezza. Quindici punti in 14 giornate, un bottino che ora può salire di netto grazie ad un calendario abbordabile: in rapida successione i biancazzurri affronteranno Colleferro, Pro Roma, Tor Sapienza e l’Ottavia, fresca reduce dall’impresa contro la capolista Sora. Contro la Cavese a salvare l’Itri ci ha pensato il guizzante esterno spagnolo Hamzi Igaddou, tornato da un lungo infortunio. «La vittoria ci manca da un po’ – commenta il centrocampista Agostino De Santis, classe ’78 e recordman di presenze in Eccellenza – Sul gioco nulla da dire, costruiamo tanto, ma pecchiamo in fase realizzativa. Cave è un campo molto difficile, dove poche squadre riusciranno a fare punti. Il nostro percorso di crescita è ad un punto di snodo, adesso ci aspettano una serie di match sulla carta agevoli, ma guai ad abbassare la guardia».