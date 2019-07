© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ bastata una semplice chiacchierata come tra vecchi amici. Una stretta di mano per sancire la permanenza a Itri del bomber Edoardo Onorato. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, dall’alto di una carriera brillante vissuta con la maglia del Latina Scalo Sermoneta (26 reti tra campionato e Coppa Italia nel 2017-2018), prima della brevissima parentesi estiva a Pomezia. Dallo scorso settembre si è trasferito nel paese aurunco, dove ha trovato una seconda casa. «Mi trovo benissimo – conferma Edo – Da entrambe le parti c’era la voglia di continuare insieme. Ho avuto contatti con altre società, ma alla fine sono rimasto qui perché sento che con questa società si possono realizzare tante belle cose. Quest’anno, dopo una partenza difficile, con il cambio in panchina da Minieri e Ghirotto, siamo risaliti fino a chiudere sesti nel girone B e a sfiorare addirittura il sogno play-off». Onorato, maglia numero 7, ha formato con Luigi Di Roberto un tandem prolifico, entrando tutti e due in doppia cifra. Il mercato estivo ha portato in dote dal Sora il bomber spagnolo Alex Cano rafforzando una prima linea molto forte e variegata che può far sognare la tifoseria. «Chissà che questa stagione non arrivi qualche bella sorpresa…”, chiosa il 27enne esterno offensivo di Latina, che vanta quasi 130 gol nella sua giovane carriera. L’Itri del neo presidente Angelo Picano vuole continuare a stupire.