«Era uno scontro diretto troppo importante. Dare un dispiacere alla mia ex squadra? Il calcio è così, quando si scende in campo si pensa soltanto a far bene per la maglia che si indossa. La salvezza? La dobbiamo costruire soprattutto in casa e lì dovremo cercare di ottenere più punti possibili». L’Itri ha letteralmente dominato per 4-1 il derby pontino contro il Latina Scalo Sermoneta (quarto ko consecutivo e terz’ultimo posto nel girone B) e tra i protagonisti nella giornata domenicale si è messo in bella evidenza con una pregevole doppietta l’esterno offensivo Edoardo Onorato. Già proprio lui, che era tra gli osservati speciali dopo la lunga trafila vissuta con la maglia del Sermoneta.«Siamo entrati sin dall’inizio con il piglio giusto e nel giro di un quarto d’ora abbiamo messo le mani sul match portandoci sul 3-0. Poi ci siamo abbassati un po’ troppo concedendo qualcosa ai nostri avversari, che sono riusciti a dimezzare lo svantaggio. Nella ripresa, invece, il compito era soltanto della gestione del risultato cercando di colpire in ripartenza».Per Onorato, 26enne che vive a Latina, è il sesto centro stagionale con la maglia aurunca. «Ci stiamo risollevando da una posizione di classifica non facile. Aver chiuso al giro di boa con un successo è stato positivo, ora si tratta di continuare su questo passo a partire dal girone di ritorno che apriremo sempre davanti al nostro pubblico contro l’Arce», chiosa il bomber di scuola pontina, che con le sue reti ha permesso all’Itri di Giorgio Minieri di agganciare a quota 22 il decimo posto occupato anche da Morolo e Lavinio Campoverde.