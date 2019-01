© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una partita assolutamente da non fallire». È carico l’ambiente dell’Itri a pochi giorni di distanza dal derby tutto pontino contro il Latina Sermoneta, che chiuderà il girone d’andata. «Uno scontro diretto in cui ci giochiamo tantissimo – esordisce il tecnico biancazzurro Giorgio Minieri – Giochiamo davanti al nostro pubblico e il vantaggio è tanto, ma guai a partire da favoriti, perché le sorprese sono dietro l’angolo».Occhio alla voglia di rivalsa del Sermoneta di Paolo Pelucchini, che arriva da un periodo nero: ben tre ko di fila, un boccone duro da mandar giù. «Proprio perché sono reduci da un momento delicato la partita rivestirà un fattore fondamentale – continua Minieri – Un pareggio potrebbe servire a poco, ma una vittoria rilancerebbe entrambe». Dello stesso parere è l’esterno offensivo dell’Itri Edoardo Onorato, tra gli ex in campo, visto il lungo passato con la maglia del Sermoneta: «Ho lasciato lì un pezzo di cuore.La vittoria della Coppa Italia di Promozione è stata sicuramente la pagina più bella che abbiamo vissuto insieme ai miei ex compagni. Domenica sarà un’emozione speciale, ma quando entrerò in campo penserò soltanto a far bene e dare tutto per l’Itri». Gli aurunci, che nell’ultimo match pre-natalizio sono caduti a Roma contro l’Ottavia, occupano il quint’ultimo posto in classifica nel girone B con 19 punti, due lunghezze di vantaggio sui cugini.