Cammino tra alti e bassi per l’Itri. Se in casa finora gli aurunci sono una macchina ben oliata (quattro vittorie, cinque pareggi e due ko contro Pomezia e Colleferro), lontano dal Comunale il bilancio è negativo con cinque ko, tre segni x e due soli successi contro Morolo e il fanalino di coda Pro Roma. La battuta d’arresto di domenica sul terreno del Lavinio Campoverde non preoccupa l’ambiente, con +9 di vantaggio dalla retrocessione diretta. La zona salvezza è ad un passo (un solo punto da recuperare sulla Vigor Perconti) e quindi c’è tutto il tempo per Rossini e company di rimediare. «Potevamo sicuramente far meglio – afferma l’attaccante di origine campana Luigi Di Roberto, fresco 32enne, autore di 6 centri in stagione insieme al compagno di reparto Edoardo Onorato – C’era bisogno di dare continuità alla vittoria contro l’Audace, ma purtroppo non c’è stata. La nostra posizione di classifica non ci rende del tutto tranquilli, siamo sempre in una zona calda, ma sono convinto che il nostro gruppo saprà conquistare quei punti necessari per raggiungere l’obiettivo prefissato». Da domani testa al Sora, che dopo il brillante inizio di campionato è sceso al nono posto in classifica a quattro lunghezze di distanza proprio dall’Itri.