Itri, Ghirotto è la nuova guida tecnica

Novità importanti in casa Itri. La società ha reso noto di aver scelto Marco Ghirotto per dare una sterzata alla compagine biancazzurra dopo l'esonero di Giorgio Minieri. Ecco le parole del nuovo allenatore: «Sono venuto qui per dirigere una squadra in una fase determinante della stagione. È una sfida probante ma non impossibile dal momento che la squadra ha tutti i requisiti per ottenere la salvezza senza passare dai playout. Una compagine che non merita la classifica attuale».

Ultimo aggiornamento: 18:37

