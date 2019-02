Itri, esonerato Minieri

Novità in casa Itri: la società ha reso noto sui suoi canali ufficiali l'esonero dell'allenatore Giorgio Minieri dalla guida della prima squadra. Ecco il comunicato ufficiale: «Si dividono le strade tra Giorgio Minieri e la nostra Società. A lui vanno i più sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e auguriamo le migliori fortune per le sue esperienze future. La Società nei prossimi giorni renderà noto ai tifosi e agli organi di stampa il nome della nuova guida tecnica».

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA