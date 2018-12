© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arrivo della sorprendente capolista Tor Sapienza è l’esame della verità per l’Itri. Domani alle 11 in un Comunale che si preannuncia pieno gli aurunci di Giorgio Minieri punteranno anche a rientrare nelle posizioni di vertice, ma tutto dipenderà da un risultato positivo contro i romani, leader del girone B con 25 punti (+1 sul Sora). Il successo ottenuto in rimonta ai danni del fanalino di coda Pro Roma, grazie all’uno-due del tandem offensivo Onorato-Di Roberto (6 centri per la punta campana) costituisce un biglietto da visita giusto per presentarsi con il morale alto. Intanto dal mercato arrivano novità: il neo acquisto Gabriele Chingari, classe 2000, proveniente dal Monterosi, ha già lasciato il club del sud pontino per approdare in Sardegna al Lanusei (serie D). Al suo posto è arrivato dal Sora il classe ‘99 Testa e insieme a lui anche l’esterno basso Gargiulo (2001) e il centrocampista spagnolo ex Gaeta Sergi Garcia Mut.