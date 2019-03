Esordio subito con il sorriso per il nuovo tecnico dell'Itri, Marco Ghirotto. La squadra del post Giorgio Minieri esce dal letargo di punti dopo tre ko nelle ultime quattro partite e centra un successo importante nella corsa salvezza. Il blitz sul terreno della Vigor Perconti è firmato dal giovanissimo Luigi Marrone, classe 2000, ben servito dall’assist del solito Edoardo Onorato. Gli aurunci in un colpo solo salgono al sest’ultimo posto a quota 30, ad una sola lunghezza di distanza dalla salvezza. Intanto il club biancazzurro nella giornata odierna ha ufficializzato il silenzio stampa fino a data da destinarsi. Una decisione per cercare di tenere lontane anche eventuali polemiche e far tornare il sereno in un ambiente che ha bisogno di risollevarsi dopo un inizio d'anno non particolarmente facile.





