L'Itri piazza il colpo... Capitale, vincenco 2-1 lo scontro salvezza sula campo della Pro Roma. Vittoria in rimonta quella dei pontini, che danno prova di forza contro il club romano (a dire il vero un pò in disarmo...) che resta ultimo in classifica nel girone B dell'Eccellenza. Con il successo di oggi, invece, l'Itri lascia la zona play-out, assestandosi al centro della classifica, sia pure senza dover abbassare la guardia, visto che la penultima in classifica, la Virtus Nettuno, ha appena tre punti in meno dei biancazzurri.Al campo Vittiglio, la Pro roma è passata inizialmente in vantaggio con il "solito" Accrachi, che trasforma un calcio di rigore concesso dopo appena 8 minuti di gioco. Su calcio di rigore, dopo altri 8 minuti, arriva il pareggio dell'Itri, che trasforma il penalty con l'ex Latina Sermoneta Onorato. Dopo un primo tempo chiuso sull'uno a uno e ben sei ammoniti (oltre all'allontanamento del tecnico della Pro Roma, Aliberti) nella ripresa gli animi sono stati meno accesi (un solo ammonito) anche se pure il tecnico dell'itri è stato allontanato dall'arbitro al 40' minuto, quando l'Itri era già in vantaggio per 2-1 grazie alla rete di Di Roberto, messa a segno al 15'.