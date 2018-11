© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era un match così atteso per valutare se gli aurunci potevano lottare verso le zone che contano. E invece l’Itri ha steccato lo scontro diretto con il Pomezia, che è passato di misura grazie alla rete del solito Laghigna, un ex della gara. Cinque giorni amari per i pontini, che mercoledì scorso avevano salutato la Coppa Italia uscendo per mano della Nuova Florida e poi domenica hanno fermato la propria corsa dopo due vittorie di fila. Una marcia interrotta sul più bello.Un pizzico di delusione in casa biancazzurra, come afferma l’attaccante Luigi Di Roberto: «Il Pomezia è una corazzata con giocatori di categoria e lo ha dimostrato. Siamo a metà del girone d’andata e quindi manca tantissimo. Dobbiamo subito rialzarci perché il cammino verso la salvezza è ancora lungo e le insidie sono sempre dietro l’angolo. Testa bassa e lavorare e i risultati ritorneranno presto perché la nostra squadra ha tante armi da far fruttare. La classifica? Il Sora sta marciando a ritmo spedito, poi vedo tanto equilibrio e l’obiettivo è di restare incollati al gruppetto di squadre che inseguono, anche se siamo ben consapevoli che ci sono tante compagini più attrezzate della nostra».