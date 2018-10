© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una domenica particolare che ha finalmente visto il primo successo stagionale dell'Itri contro la Boreale Don Orione, con gli aurunci che hanno agganciato al penultimo posto a quota 6 il quartetto composto da Audace, Pro Roma, Grifone Gialloverde e Virtus Nettuno lasciando il fanalino di coda all’Insieme Ausonia. «Una partita sofferta, non facile, che abbiamo vinto con pieno merito. Era troppo importante sbloccare la casella delle vittorie», afferma il tecnico biancazzurro Giorgio Minieri.Decisivo a dieci dal termine l’attaccante campano Luigi Di Roberto, rientrato nei ranghi dopo un infortunio, che ha sfruttato l’assist del capitano Rossini. «Un gol troppo prezioso – commenta la riccioluta punta, ormai di casa a Itri, che ha firmato la sua seconda rete in campionato – Speriamo sia di buon auspicio per il prosieguo della stagione visto che tra mercoledì e domenica ci aspettano due partite molto delicate». Fra due giorni c’è il ritorno del primo turno della Coppa Italia da giocare al “Tiziano Righetti” contro il Latina Sermoneta, dove si ripartirà dall’1-1 di due settimane fa, mentre il 14 trasferta di campionato contro i finanzieri del Grifone Gialloverde. L’impegno di Coppa sarà atteso soprattutto dall’esterno offensivo di Latina Edoardo Onorato, che si deve far perdonare il rigore fallito ieri contro la Boreale e che spera di rifarsi alla grande contro i suoi ex compagni del Sermoneta.