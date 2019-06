© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un indizio non fa una prova, ma due invece…Sta per ragggiungere i suoi due ex compagni nel Gaeta, Sergi Garcia Mut e Pau Otero, anche il bomber creciuto nella cantera del Barcellona, Alex Jurado Cano, che è stato strappato ad una folta concorrenza. L’ex attaccante del Sora (Eccellenza), dove ha firmato 15 reti e che è esploso in Promozione con la maglia del Gaeta (19 gol in 12 presenze), ha annunciato tramite i social il suo accordo con l’Itri. In un colpo solo, nel giro di una settimana, il club aurunco piazza un acquisto eccellente nel reparto offensivo che va a completare il tridente con i confermati Di Roberto e Onorato.Giocherà ancora il sempreverde Agostino De Santis, classe ’78, formiano doc, ma ormai itrano d’adozione, che ha deciso di restare, così come Bosco, Bagnara e Campobasso. Indiscrezioni danno vicinissimo anche il giovane Simone Ciotola (ex Gaeta) e alla corte del tecnico Marco Ghirotto potrebbe approdare perfino l’attaccante Stefano Aquilani, che ha chiuso dopo un triennio l’avventura con il Latina Sermoneta. Sarebbe il colpo da novanta del ds Gaetano Fiore, anche se sul ragazzo di Latina non mancano i corteggiamenti di altre squadre di Eccellenza e Promozione. Intanto, dopo 5 anni, si sono divise le strade con il centrocampista classe ′97 Luigi Lubrano, con il giocatore campano che sembrerebbe vicinissimo alla Mistral.