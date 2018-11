Italian Sport Awards, tra i premiati: Acerbi, Cristante e Di Francesco

Ritorna l'appuntamento con gli Italian Sport Awards. Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2017/2018, si appresta a vivere la sua ottava edizione affermandosi come uno degli eventi più attesi. Oggi nella sala Giunta del Coni a Roma la presentazione ufficiale alla presenza dell'ideatore del Premio Donato Alfani, del sindaco di Camposano. Francesco Barbati e del direttore del Dubai Village dove si svolgerà l'evento, Gaetano Ombroso. La Notte degli Oscar dello sport italiano è in programma lunedì 12 novembre nella spettacolare cornice del Dubai Village di Camposano in provincia di Napoli. Nella serata di Gala verranno premiati i migliori calciatori di serie A, serie B, serie C, serie D, oltre a diversi riconoscimenti sia per quanto concerne i media sportivi e i diversi organi d'informazione. Diversi anche i premi speciali istituiti per onorare le carriere di diversi sportivi. Molte le istituzioni sportive attese all'evento, dal vicepresidente della Figc e presidente della Lnd Cosimo Sibilia, al presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, al neo presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Tra i premi assegnati spiccano quelli al miglior portiere Meret, ad Acerbi, a Cristante, a Insigne, ai tecnici Semplici, Di Francesco e Pioli, alla Lazio, alla Roma, al Benevento e all'arbitro Paolo Valeri.

