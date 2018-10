Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina di Andry Schevchenko. Il test è importante per verificare la crescita delle squadra e provare le varie soluzioni tecnico/tattiche in vista della gara di domenica prossima contro la Polonia, valida per la Nations League.

LE FORMAZIONI:

ITALIA:

UCRAINA:



LA DIRETTA © RIPRODUZIONE RISERVATA