Italia U21, il girone di qualificazione per gli Europei 2023: ci sono Svezia e Irlanda

Svezia, Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Sono queste le cinque avversarie dell'Italia Under 21 sorteggiate nel gruppo F insieme agli azzurrini di Nicolato nel girone di qualificazione per gli Europei del 2023 in Georgia e Romania. Queste ultime hanno il pass già assicurato in quanto nazionali ospitanti.

L'Italia era inserita tra le squadre di prima fascia. Il sorteggio ha suddiviso le squadre in otto gironi da sei e uno da cinque, che si giocheranno da marzo 2021 a giugno 2022. Le nove vincitrici dei gironi e la migliore seconda si qualificheranno alla fase finale mentre le altre otto seconde si affronteranno a settembre 2022 negli spareggi per gli ultimi quattro posti in palio.

Ultimo aggiornamento: 13:31

