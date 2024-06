Martedì 4 Giugno 2024, 06:00

Stasera a Bologna vedremo che Italia sta nascendo, ci saranno più di ventimila spettatori. È solo l’inizio, anche se all’esordio in Germania mancano appena dodici giorni. Luciano Spalletti mischia le carte, al Dall’Ara, nella Bologna da Champions, vedremo qualche figlio di Thiago, come Orsolini, ad esempio, che partirà dal primo minuto (ma poi non è detto che resti nel gruppo dei 26 per la Germania) e Calafiori (lui sì) in corsa. Vedremo qualche titolare, come Di Lorenzo e Bastoni e qualcuno che spera di esserlo in futuro, Retegui, Fagioli o Folorunsho. Scamacaca del resto è appena arrivato a Coverciano, insieme con Gatti che ha sostituito lo sfortunato Scalvini: di fatto il gruppo attualmente è di ventinove elementi, solo la casella lasciata libera da Acerbi non è stata colmata. «Gianluca si è presentato da noi con dei bei colpi di sole in testa, gli stanno bene… L’ho trovato carico, entusiasta, come Gatti. E io devo ringraziare quei ragazzi che si sono messi a disposizione nell’emergenza», così Luciano Spalletti.

Italia-Turchia: dove vedere l'amichevole in tv e streaming, orario e probabili formazioni

LE PROVE

Stasera vedremo una difesa a quattro, perché la Turchia gioca con un solo attaccante. Mancini e Bastoni i due probabili centrali, con Dimarco a sinistra. È il concetto della Nazionale fluida su cui insiste il ct: saper giocare con vari moduli durante il match. In mezzo al campo, al fianco di Jorginho è stato provato Cristante, mentre dietro la punta sia Folorunsho sia Pellegrini (quest’ultimo in vantaggio), sul lato sinistro Chiesa, a destra Orsolini, in mezzo, come detto Retegui, in attesa di Scamacca. Che l’altro ieri al ct ha risposto di non sentirsi «pigro». «Io non parlo per attaccare qualcuno, a volte ai figli va detta la verità, se non li vuoi viziati. E lui mettendo insieme certi dati sulla velocità, la forza nella velocità, perde con tanti. Nel calcio c'è bisogno di tutto e si tenta di stimolarlo. Ma io non l'ho offeso, voglio bene ai miei calciatori». Tornando alla sfida contro la Turchia di Montella, Spalletti si aspetta di vedere dei progressi, anche se il lavoro, quello serio di tutti i giorni, è appena cominciato. «Ho sensazioni buonissime, la squadra sta lavorando in maniera seria e attenta. Siamo sulla strada giusta». Il discorso è più ampio, ok la Turchia (e il 9 la Bosnia prima di lasciare l’Italia per la Germania) ma l’obiettivo è farsi trovare al top contro l’Albania, esordio in Euro. «Prenderemo qualcosa dalla Nazionale campione nel 2021? Quello va fatto sempre, ma dimenticate che quella squadra poi ha fatto vedere anche altro...». In corso di gara, vedremo anche Fagioli che rivolge un pensiero all’avversario di stasera, Calhanoglu. «Un amico, uno dei pochi a farsi sentire. Questa convocazione è la tua rinascita? Pe me il giorno della rinascita è stato quello della squalifica. Li sono ripartito».

LE FORMAZIONI

ITALIA (4-2--3-1): 1 Vicario; 2 Di Lorenzo, 19 Mancini, 23 Bastoni, 3 Dimarco; 16 Cristante, 8 Jorginho; 7 Orsolini, 10 Pellegrini, 14 Chiesa; 19 Retegui Ct. Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): 1 Gunok; 2 Celik, 14 Bardakci, 15 Kabak, 13 Ozkacar, 6 Kokcu, 10 Çalhanoglu; 17 Akturkoglu, 11 Yazici, 19 Yildiz; 21 Yilmaz 21.

Arbitro: Gishamer (Aus)

In tv: ore 21, Raiuno