Italia-Turchia: dove vedere l'amichevole in tv e streaming, orario e probabili formazioni

A pochi giorni dall'inizio dell'Europeo in Germania, l'Italia di Luciano Spalletti scende in campo contro la Turchia per la prima delle due amichevoli pre Euro2024. Ultime prove prima dell'inizio del torneo dove gli azzurri arrivano da campioni in carica. Negli ultimi giorni il Ct ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Acerbi e Scalvini. Entrambi non prenderanno parte all'Europeo, entrerà a far parte del gruppo invece Federico Gatti. Spalletti sfiderà Montella, attuale ct della Turchia.

Orario

L'amichevole tra Italia e Turchia andrà in scena martedì 4 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta esclusiva da Rai 1, disponibile in chiaro e in streaming tramite l'app RaiPlay per smartphone e tablet.

Probabili formazioni

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Cristante, Jorginho; Orsolini, Folorunsho, Chiesa; Retegui.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella