Italia-Svizzera, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Arrivare a una sfida così importante come quella con la Svizzera con tutte queste defezioni - ultima quella di Giorgio Chiellini, ma out ci sono Ciro Immobile, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini - non rientrava tra i sogni di Roberto Mancini, anzi più che altro sembrano incubi. Come quelli del 2017, quando l'Italia, allenata allora da Gian Piero Ventura, aveva salutato la possibilità di giocarsi il Mondiale in Russia dell'anno successivo. E quindi, allo stadio Olimpico di Roma, venerdì 12 novembre, il ct azzurro dovrà correre ai ripari, specialmente in attacco per non perdere il treno per Qatar 2022 o rimandare il sogno di andarci.

Andrea Belotti, centravanti del Torino, fuori per infortunio per diverso tempo, non è in uno stato di ottima forma nonostante sia anche tornato al gol nella sfida vinta dai granata contro la Sampdoria, e quindi a sostituire lui e il capitano laziale potrebbe esserci Federico Chiesa, esterno sì, ma all'occorrenza anche centrale. Con lui gli immancabili Domenico Berardi e Lorenzo Insigne. In difesa, stando alle probabili formazioni, invece, il posto dello juventino dovrebbe esserci Francesco Acerbi, anche perché neanche Alessandro Bastoni sta proprio benissimo (vedi partita contro il Milan della sua Inter).

Italia-Svizzera, arbitrerà l'inglese Taylor

Italia-Svizzera, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Chiesa, Insigne. Ct. Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct. Yakin

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita Italia-Svizzera, in programma venerdì 12 novembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.