Stadio Olimpico, allarme campo: Italia-Svizzera è a rischio

Lunedì 11 Ottobre 2021, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 12:28

Allarme verde. Il campo dell'Olimpico è in pessime condizioni e Italia-Svizzera, la partita del 12 novembre decisiva per la qualificazione al Mondiale, potrebbe non giocarsi a Roma. C'è allarme in Figc per le condizioni del terreno di gioco, infatti, e sono in corso - apprende l'ANSA - valutazioni dopo la notizia che lo stadio romano ospiterà il sabato precedente, 6 novembre, la partita di rugby Italia-Nuova Zelanda. Domenica 7 si giocherà Lazio-Salernitana, e il doppio impegno desta preoccupazione per le condizioni di un terreno di cui si sono già lamentati Mourinho e Sarri. Sulla questione domani è in programma un incontro tra Figc e Sport e Salute.

