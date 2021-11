Il penultimo, ma quello decisivo, per il pass dell'Italia ai prossimi Mondiali in Qatar, in programma nel 2022, contro la Svizzera sarà arbitrata da un inglese. Allo stadio Olimpico di Roma, sarà quindi Antony Taylor il fischietto designato, coadiuvato dagli assistenti di gara Gary Beswick e Adam Nunn con Craig Pawson quarto uomo. Al Var Stuart Attwell e Paul Tierney.