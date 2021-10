Italia-Svezia Under 21, diretta dalle 17.30: formazioni ufficiali: c'è Tonali, in attacco spazio a Lucca

Martedì 12 Ottobre 2021, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 17:11

A Monza è prima contro seconda. L'Italia Under 21 di Nicolato allo stadio Brianteo ospita la Svezia, in testa al gruppo F di qualificazione ai prossimi Europei di categoria con 10 punti (ma una partita in più). Gli azzurrini di punti ne hanno 9 e li hanno ottenuti in tre partite, l'ultima contro la Bosnia quattro giorni fa. Un vero e proprio scontro diretto per la nazionale di Nicolato che ha ora una chances importante per allungare il passo e prendere il largo.

APPROFONDIMENTI CALCIO Under 21, l'Italia supera 2-1 la Bosnia Erzegovina EUROPEI 2023 L'Under 21 di Nicolato continua a vincere CALCIO Italia-Lussemburgo 3-0: gli azzurrini iniziano con una vittoria...

Segui Italia Svezia U21 in diretta

Italia-Svezia, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Tonali, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. All: Nicolato



SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. All: Asbaghi

Squadra arbitrale tutta portoghese per l'occasione: a dirigere la sfida sarà Antonio Emanuel Carvalho Nobre, coadiuvato dagli assistenti di linea Luciano Antonio Gomes Maia e Nelson Filipe Vila Pereira. Quarto arbitro Fabio Oliveira Melo.

Under 21, l'Italia supera 2-1 la Bosnia Erzegovina: decidono Okoli e Vignato

Dove vedere Italia-Svezia U21 in tv e streaming

Italia-Svezia è in programma alle 17.30 allo stadio Brianteo di Monza, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in streaming su Rai Play e Rai Sport. La cronaca sarà disponibile sul Messaggero.