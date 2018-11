Italia, contro gli Stati Uniti è la notte degli esperimenti

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia chiude stasera il suo 2018, da ricordare per la mancata partecipazione al mondiale in Russia, con l’amichevole a Genk contro gli Usa. Sarà, dopo 3 partite in cui Mancini ha scelto la sua formazione per dare continuità al lavoro fatto nell’ultimo mese, la notte degli esperimenti e quindi delle riserve. E, essendo gran parte dei titolari tornati a disposizione dei rispettivi club, il ct ne approfitterà per lanciare soprattutto altri giovani. Così darà un senso a questa partita in Belgio, ultima tappa prima del sorteggio di Dublino: la Nazionale, sapendo già di essere testa di serie, conoscerà il prossimo 2 dicembre le avversarie nelle qualificazioni per Euro 2020.Mancini è soddisfatto di quanto produce, almeno recentemente, l’Italia. Non, però, di quanto raccoglie. Solo 7 reti nelle 8 gare della sua gestione. Gli azzurri calciano in porta, ma non sono abbastanza concreti. Il ct chiama in ballo anche la sfortuna, ma non lo dice con convinzione. Pretende giustamente altro dai suoi giocatori e non solo dagli attaccanti. Il paradosso della serata di Genk è che, dando per scontato che anche in questo match la Nazionale continui a cercare di essere più efficace, non saranno i titolari a dedicarsi alla caccia al gol. Mancheranno Insigne e Immobile, cioè i migliori specialisti del gruppo, ma anche Bernardeschi, assente a Milano e ultimo attaccante capace di far centro (a Genova, nell’amichevole di ottobre contro l’Ucraina), e lo stesso Balotelli che, dopo il flop di settembre, non è più stato convocato. Mancini ha riproposto il centravanti sabato sera contro il Portogallo, rinunciando al tridente rotante. La formula classica non ha funzionato. Immobile ha deluso. Nel finale, al suo posto, Lasagna che partirà dall’inizio contro gli Usa. Chance decisiva, anche perché l’altra soluzione prevede Berardi falso nueve, con Politano o Grifo sulla fascia.Il turnover sarà in ogni caso abbondante. Cambieranno, da Milano a Genk, almeno 6-7 giocatori. Mancini ha esentato da questa trasferta Florenzi, Chiellini, Jorginho, Immobile e Insigne, ha perso Romagnoli alla vigilia della partita di San Siro e Pellegrini dopo la sfida contro il Portogallo. Il ct non avrebbe voluto esagerare, ma è sempre stato attento, sin dal giorno del suo insediamento, al rapporto con i club. Di qui i suoi interventi per l’amichevole con gli Usa: in porta Sirigu per Donnarumma; in difesa, accanto a capitan Bonucci, ecco De Sciglio, Acerbi (o Rugani) e anche Emerson se Biraghi non recupera; a centrocampo, la certezza è Verratti da mezzala, la novità Barella nel ruolo di play con Tonali in scia come alternativa, il debuttante Sensi da intermedio; davanti tridente comunque inedito, con Berardi e Lasagna sicuri e Grifo che, oltre a infilarsi la maglia numero 10 lasciata libera da Insigne, sfida allo sprint Chiesa, nervoso e sciatto nella partita di San Siro.La Nazionale di Sarachan (ct ad interim, in attesa del nuovo commissario tecnico) è al 26° posto del ranking Fifa (gli azzurri hanno recuperato una posizione e adesso sono al 18°), ha una rosa giovane (età media inferiore ai 24 anni) e fa il giro del pianeta con alcuni figli d’arte, il portiere di riserva Klinsmann (21 anni, erede di Jurgen) e l’esterno offensivo Weah (18 anni, rampollo di George). Giovedì scorso il ko a Wembley contro l’Inghilterra (3-0.). Gli Usa non vincono dal 12 settembre, amichevole a Nashville contro il Messico (1-0): gol di Adams.