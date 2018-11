Italia, Bonucci: «Quando giochi per la Nazionale sarebbe bello non ricevere fischi»

«Quanto successo sabato potevo evitarlo, ma sono rimasto infastidito perché quando si gioca con la maglia della Nazionale gli interessi e le questioni dei club vanno messi da parte». Lo dice Leonardo Bonucci tornando, nella conferenza di Genk alla vigilia di Italia-Usa, sui fischi ricevuti dal pubblico di San Siro nel match degli azzurri contro il Portogallo. «Quando mi sono trovato ad affrontare i fischi vestendo le maglie di Juve e Milan li ho sempre accettati e a volte anche condivisi. Purtroppo fa parte del calcio italiano e della nostra cultura venire allo stadio e fischiare le scelte fatte. Non mi sono mai fatto trasportare da certe cose, nemmeno quando hanno tirato in ballo la mia famiglia, ma quando difendi la tua nazione e rappresenti 60 milioni di persone sarebbe bello non riceverli. In ogni caso mettiamo un punto e voltiamo pagina», aggiunge il difensore della Juve ringraziando «coloro che mi hanno applaudito e incitato». Bonucci si sofferma poi sul momento degli azzurri, reduci dal pareggio a reti inviolate con il Portogallo: «Siamo a buon punto, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro i campioni d'Europa e contro la Polonia, un'altra nazionale in crescita. È un percorso che sicuramente ci porterà ad essere una squadra più forte e migliore, ma credo che si siano già visti importanti passi avanti»

