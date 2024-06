Europei 2024, Spalletti: «Per i nostri connazionali siamo eroi»

Il ct Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha trattato vari argomenti: "Per i nostri connazionali siamo eroi e dobbiamo far vedere che siamo di quel livello e non aver timore di giocare una partita di calcio".

Sulla Playstation

«Ho detto che non si può stare svegli fino alle 3 o alle 4 del mattino, che è diverso dal vietare la PlayStation. Bisogna crearsi uno stile di vita corretto per poi fare bene sul campo».

Sugli assenti

«Mancini ha esperienza, ma anche Bastoni può essere un leader e Buongiorno e Calafiori hanno voglia di arrivare in alto».

I moduli

«In difesa possiamo schierarci a tre o a quattro, quel che conta sono le posizioni in campo.

Il modo sarà sempre offensivo. Possiamo giocare anche con due punte perché Scamacca e Retegui sono fortissimi e Raspadori può fare anche la sottopunta».

Su Barella

«Si ascoltano anche le sue sensazioni. Poi ciò che conta è il parere dei medici perché i calciatori vogliono sempre giocare».