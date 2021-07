Italia-Spagna, Insigne esulta con la maglia di Spinazzola e parte il coro: «Olè Spina!»

Martedì 6 Luglio 2021, 23:49 - Ultimo aggiornamento: 7 Luglio, 00:16

L'Italia vola in finale di Euro 2020, ma il primo pensiero degli Azzurri dopo i calci di rigore è per Leonardo Spinazzola, infortunatosi al tendine d'achille nella partita contro il Belgio. Lorenzo Insigne ha indossato la maglia numero 4 del terzino della Nazionale, mentre tutto il gruppo si abbraccia cantando in coro: «Olè olè olè Spina». Spinazzola ha trascinato gli Azzurri fino alla semifinale a suon di grandi prestazioni, ora la Nazionale gioca anche per lui che si è infortunato proprio prima del momento cruciale di questi Europei.